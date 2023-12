Vasco negocia a contratação do zagueiro Junior Alonso, ex-jogador do Atlético-MG - Foto: Divulgação

O primeiro alvo do Vasco para a temporada de 2024, agora sob comando de Alexandre Mattos, é o zagueiro Junior Alonso, de 30 anos, ex-jogador do Atlético-MG e que atualmente defende o Krasnodar, da Rússia.

A equipe russa pede 1,5 milhão de euros (cerca de R$ 8 milhões) para liberar o jogador. O dirigente do clube carioca segue conversando com representantes do Krasnodar para abaixar a pedida.



O atleta paraguaio possui contrato com a equipe russa até junho de 2025. O zagueiro trabalhou junto com Alexandre Mattos em 2020, no clube mineiro. O dirigente foi o responsável pela sua contratação ainda quando ele pertencia ao Lille, da França, e emprestado ao Boca Juniors.

Alonso disputou 133 partidas com a camisa do Atlético-MG, tendo marcado dois gols.



A equipe do Vasco da Gama chegou a tentar contratar o zagueiro no início deste temporada, porém sem sucesso.