Prefeitura de Niterói entrega primeira parte das obras da Concha Acústica

A Prefeitura de Niterói entregou, nesta segunda-feira (12), a primeira parte das obras do Parque Poliesportivo da Concha Acústica. O espaço segue padrão internacional e é totalmente acessível. Nesse primeiro momento, já estão prontos o campo de futebol com grama sintética, quadra poliesportiva, quadras de tênis e vôlei de praia. Todo o complexo foi planejado com os princípios de sustentabilidade. O investimento total das obras é de R$ 97,6 milhões. O objetivo é desenvolver atividades esportivas, educacionais, de lazer e inclusão social.

O prefeito de Niterói, Axel Grael, destacou que o esporte é uma oportunidade de construção de futuro para crianças e adolescentes.



“Esse é um dia histórico para Niterói e para o esporte. A cidade vem avançando muito. Temos atuado de forma a levar a cada uma das regiões um equipamento esportivo e o importante é que, em cada um desses lugares, a gente vai ter uma equipe trabalhando para atrair a juventude e a criançada para se iniciarem em atividades esportivas. Niterói tem tradição no esporte e vários atletas que já representaram o Brasil em competições. A prefeitura está fazendo esse papel de estimular o esporte como uma forma saudável de vida, como uma forma de socialização, mas também como uma oportunidade de fazer carreira. Acredito muito no esporte e na cultura como formas de abrir oportunidades, de promover a ascensão social, fazer com que as pessoas possam, a partir do esforço delas, construir um futuro melhor”, disse Axel.

Com investimento total de R$ 97,6 milhões, a estrutura do Complexo Esportivo foi planejada com base na sustentabilidade com captação de água da chuva para reuso na irrigação do parque. O vice-prefeito, Paulo Bagueira, lembrou das dificuldades até a concretização desse espaço.



“Fizemos uma grande transformação da cidade. Esse espaço aqui demorou, mas hoje é uma realidade. Nos deparamos com uma série de dificuldades e exigências e agora é uma satisfação conseguir entregar parte dessa área esportiva para a população”.

Nesse primeiro momento, foram entregues o campo de futebol com grama sintética e as quadras de vôlei de praia, tênis e poliesportiva, além de arquibancadas, vestiários, academia para a terceira idade e parte da pista de caminhada. Os equipamentos têm padrão internacional e serão 100% acessíveis. A próxima etapa inclui a construção de um ginásio com capacidade para mais de 2 mil pessoas e a reforma do antigo palco, permitindo que o local continue apto a receber shows e eventos.



Atividades - O Parque Poliesportivo da Concha Acústica vai funcionar todos os dias, das 7h às 18h. Serão oferecidas atividades de futebol, futevôlei, Altinha, Voleibol, Basquete, Tênis de Praia, Treino Funcional e Tênis de Quadra. O espaço será aberto para toda a comunidade, com foco em crianças e adolescentes. O equipamento será gerido pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer que vai divulgar quando as inscrições estiverem disponíveis. Acompanhe pelas redes sociais da Prefeitura (@niteroipref) e da Secretaria (@esporteelazerniteroi).