Equipe feminina do Jardim Catarina vence Taça das Comunidades

O jogo da grande final contou com a presença do vice-prefeito, Sérgio Gevú, e do secretário de Esporte e Lazer, Bruno Porto - Foto: Divulgação

As meninas do time Éder Fé, do Jardim Catarina, foram as campeãs da 1ª edição da Taça das Comunidades de Futebol Society Adulto Feminino, torneio realizado pela Prefeitura de São Gonçalo, através da Secretaria de Esporte e Lazer (Semel) e da Fundação de Artes, Esporte e Lazer de São Gonçalo (Faelsg).

Em partida realizada na manhã deste domingo (10), na Arena Porto do Rosa, o time Éder Fé venceu por 3 a 0 o Salgueiro. Em terceiro lugar, ficou o time Vem Quem Gosta, do Salgueiro.

O time Éder Fé venceu por 3 a 0 o Salgueiro | Foto: Divulgação

"Conseguimos atingir nosso propósito, que era levar a prática e a cultura por competições esportivas para as áreas mais vulneráveis de São Gonçalo. Ao criar a Taça das Comunidades, nosso objetivo era dar oportunidades para aqueles que sonham em seguir no esporte. O torneio foi um sucesso, tanto a edição feminina quanto a masculina. Vamos continuar trabalhando para espalhar esporte e lazer por toda a cidade", afirmou o secretário de Esporte e Lazer.

A Taça das Comunidades de Futebol Society Adulto Feminino foi iniciada em setembro deste ano com 14 equipes participantes.

No ano que vem, o torneio volta a ser realizado. A novidade será que em 2024 crianças e veteranos também vão poder participar. As inscrições serão divulgadas em breve pela Secretaria de Esporte e Lazer.