Flamengo deve acertar com De La Cruz, aponta técnico do River

A "novela" envolvendo as negociações entre o jogador uruguaio Nicolás De La Cruz, de 26 anos, e o Flamengo podem estar próximas de chegar ao fim. Ao menos é o que indicou Martín Demichelis - técnico da atual equipe do atleta, o River Plate, da Argentina - durante uma entrevista coletiva realizada no último sábado (09).

O treinador afirmou que existe um compromisso de venda do meia para o rubro-negro e que o time carioca "certamente" vai trazê-lo para a equipe em 2024.

"Com 'Nico', há um compromisso de venda. Certamente vão levá-lo. Ele é um dos melhores jogadores da Seleção do Uruguai e do futebol sul-americano. Espero que não venham buscá-lo, mas duvido que não venham. Ele é jovem, muito desequilibrante. Tem características mistas, que pode fazê-lo um jogador ofensivo ou defensivo. Certamente virão procurá-lo", confirmou Demichelis.

Leia também:

➢ Flamengo permanece na liderança do Ranking Nacional de Clubes da CBF

➢ Brasil se candidata para sediar a Copa do Mundo Feminina de 2027

Desde meados de 2023, circulam especulações de que o Fla planeja trazer De La Cruz para seu elenco. As últimas conversas com o River, porém, não foram bem-sucedidas; o time argentino não estava disposto a dispensar o atleta e o Flamengo, por sua vez, não pretendia pagar a multa rescisória milionária para contar com o meia.



Agora, no entanto, com o desfecho da Copa Conmebol Libertadores e a eliminação do River na Copa da Liga Argentina, o time se mostra mais disposto a negociar. Ainda não há detalhes confirmados a respeito dos valores sobre os quais giram em torno as negociações. No meio do ano, porém, a multa cobrada pelo time ao Fla para vender o atleta era de 16 milhões de dólares (o equivalente a 78 milhões de reais).

De La Cruz iniciou a carreira profissional no Liverpool do Uruguai antes de ir para o River, onde acumula mais de 35 gols desde o início de sua passagem, em 2017. Ele também acumula dezenas de convocações para a Seleção Uruguaia. Ele é irmão do também jogador Carlos Sánchez, que ficou conhecido no futebol brasileiro por sua passagem pelo Santos, onde jogava até o fim de 2022.