Flamengo permanece na liderança do Ranking Nacional de Clubes da CBF

Pelo quarto ano seguido, o Flamengo aparece na liderança do Ranking Nacional de Clubes da CBF 2024. Ao todo, o Rubro-Negro carioca somou 16.678 pontos. A atualização anual das posições das agremiações e federações foi divulgada nesta sexta-feira (8) pela Diretoria de Competições.

Já o Palmeiras, atual bicampeão do Brasileirão Assaí, está na vice-liderança do Ranking com 15.372 pontos. Campeão da Copa Betano do Brasil 2023, o São Paulo é o terceiro colocado (14.828), seguido por Athletico Paranaense (13.888) e Atlético Mineiro (13.282).

Dos outros três grandes times cariocas, só o Fluminense aparece no Top 10. O clube das Laranjeiras está na 7ª posição, com 12.672 pontos. Já o Botafogo ocupa a 14ª posição com 9.712 pontos e o Vasco está na 22ª com 7.006 pontos.

O Ranking Nacional de Clubes (RNC) estabelece uma classificação técnica entre 239 clubes do futebol brasileiro, com base no recente desempenho das equipes nas competições nacionais e internacionais.

Além da relação das equipes apresentada, a CBF também divulga o Ranking Nacional das Federações. A FERJ ocupa a segunda colocação, perdendo apenas para a federação paulista de futebol.

Top 10 do Ranking Nacional de Clubes

1) Flamengo (16.678)

2) Palmeiras (15.372)

3) São Paulo (14.828)

4) Athletico Paranaense (13.888)

5) Atlético Mineiro (13.282)

6) Corinthians (12.926)

7) Fluminense (12.672)

8) Grêmio (12.456)

9) Fortaleza (12.350)

10) América Mineiro (11.533)