Projeto COT que ajuda jovens jogadores a alcançar seus sonhos, renovou parceria com o clube do Grêmio

O ex-atacante Clayton Divina, o "Clayton Grilo", de 48 anos, responsável pelo projeto social de incentivo ao esporte COT (Centro de Oportunidade ao Talento), renovou a parceria com o clube do Grêmio para enviar jovens promessas para Porto Alegre. O acordo foi realizado junto ao presidente do tricolor gaúcho, Alberto Guerra.

Fundado em 2006, o COT age oferecendo aulas de futebol para crianças de 5 a 15 anos da comunidade local como forma de promover inclusão social para os pequenos. Ele foi fundado pelo próprio Clayton Grilo no ano em que se aposentou do esporte, após uma carreira que começou com uma parceria junto do Ronaldo Fenômeno no são Cristóvão e no Grêmio, e que contou ainda com passagens pro Fluminense, Portuguesa e pelo futebol árabe.

O COT já formou diversos atletas que, hoje, atuam em grande clubes do futebol brasileiro no profissional, como no Flamengo e Botafogo. A sede do projeto está localizada na Rua Silvio Vale n°45, no bairro do Gradim, em São Gonçalo, também estando presente no bairro de Santa Isabel, por meio de uma quadra de salão (futsal).

Leia também

Copa Brasil de Handebol de Praia em Maricá vai até domingo (10)

Bicampeã Mundial, Rayssa Leal se apresenta no Centro do Rio nesta quinta-feira (7)

O projeto também possui parceria com outros clubes do Brasil, além do Grêmio, como Portuguesa, São Cristóvão, Rio Branco ( Acre), Sorriso ( Mato Grosso), São Gonçalo e Olímpico de Itabaianinha (Sergipe).