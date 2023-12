Bicampeã Mundial, Rayssa Leal se apresenta no Centro do Rio nesta quinta-feira (7)

Bi-campeã mundial, ao conquistar, no último domingo (3), o Super Crown do SLS. obtendo a maior nota da história da competição (9), a skatista Rayssa Leal se apresentará em uma competição de exibição no Centro do Rio, nesta quinta-feira (7). A "Fadinha" e outros atletas profissionais irão competir na Praça Marechal Âncora, no Centro do Rio.

O evento é organizado pelo STU e também pelo Monster Energy e acontece entre 17h e 20h. Além de Rayssa, também participam Tom Schaar, Luiz Francisco, Felipe Nunes, Raphael Ueda, Marek Zaprazni.

Leia também

Brasileiro: Vasco enfrenta Bragantino pela permanência na Série A

Acusados por crime de ódio a Vini Jr. podem pegar 4 anos de prisão



Os atletas vão realizar manobras em um obstáculo desenvolvido para o evento. Os skatistas locais também serão convidados a participar do evento, antes da participação dos demais atletas profissionais. A entrada é gratuita.