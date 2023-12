Copa Brasil de Handebol de Praia em Maricá vai até domingo (10)

Iniciada nesta quinta-feira (7), a Copa Brasil de Handebol de Praia será disputada na arena montada na Barra de Maricá, em Maricá, até o próximo domingo (10). Ao todo, 30 equipes disputam os títulos nas categorias feminina e masculina, juvenil e adulto.

A competição conta na soma de pontos para a etapa final do Circuito Brasileiro, que será em Matinhos, no Paraná, de 24 a 28 de janeiro do próximo ano.

“Maricá é hoje a capital do handebol de praia, sempre com grande estrutura, grandes equipamentos. Isso é importante porque eleva tecnicamente a qualidade dos atletas brasileiros, dando acesso a eles a grandes disputas e eventos. A cidade de Maricá é a grande parceira desse desenvolvimento”, afirmou Felipe Casão, da Confederação Brasileira de Handebol (CBHb).

O representante da Federação de Handebol do Estado do Rio, Ivaney Mascarenhas, também elogiou a realização da copa.

“Mais um evento que a Federação do Rio de Janeiro abraçou, fazendo com que o handebol de praia possa crescer mais. Maricá se solidifica trazendo a Copa Brasil e mostrando a capacidade de gestão e de promoção do melhor do esporte”, avaliou Mascarenhas.

Organizadas pela Confederação Brasileira de Handebol (CBHb) e pela Federação de Handebol do Estado do Rio de Janeiro, as competições são abertas ao público e têm o apoio da Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer e da Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar).

O forte calor na Barra de Maricá forçou uma pausa nas disputas, que foram retomadas somente após as 16h. Nesta sexta-feira a previsão é de clima mais ameno. A parte da manhã seguirá com as disputas das equipes juvenis. À tarde, entram em quadra as equipes masculina e feminina adulto.

Onde assistir

Os jogos da Copa Brasil estão sendo transmitidos ao vivo. Para acompanhar os duelos basta acessar o canal da CBHb (@tvcbhb321) no YouTube. As partidas começam sempre às 9h de cada dia de copa.

Endereço do esporte

Maricá desponta no mundo como a capital do handebol de praia. A cidade recebe pela segunda vez a Copa Brasil do esporte e foi palco, ainda neste ano, de uma etapa do Circuito Mundial de Beach Handball. Foi, ainda, o local de treino para as seleções masculina e feminina, respectivamente vice-campeã e campeã do circuito, títulos conquistados na final em Doha, no Catar.

Em setembro de 2022 o município recebeu a Copa Brasil pela primeira vez. Devido ao aumento do fluxo de turistas, a ocupação de hotéis e pousadas do município chegou a 95%.