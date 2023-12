Botafogo pretende contratar atacante do Cruzeiro para 2024

Depois de se despedir das expectativas de um título no Campeonato Brasileiro em 2023, o Botafogo já está se planejando para a próxima temporada e parece ter um nome na mira para o elenco em 2024. Segundo informações do jornalista Gabriel Sá, o time pretende contratar o atacante Nikão.

O atleta pertence ao São Paulo, mas está emprestado, até o fim da atual temporada, no Cruzeiro. O clube mineiro, no entanto, não pretende exercer a opção de compra por ele. Os relatos são de que a diretoria teria se interessado pelo jogador, de 31 anos, depois que o treinador Tiago Nunes solicitou sua contratação.

Nikão e Nunes estiveram juntos entre 2018 e 2019 no Athletico-PR. Ele estava na equipe do treinador quando Nunes conquistou a Copa do Brasil e Sul-Americana pelo time do Paraná. Com passagens, ainda, pelo Vitória e pelo Bahia, o jogador ganhou destaque no Paranaense e no são Paulo, para onde volta em 2024 caso não feche acordo com nenhuma outra equipe.