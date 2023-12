Após campanha histórica no primeiro turno, Botafogo da adeus ao título do brasileirão

Após campanha histórica no primeiro turno do Campeonato Brasileiro de 2023, o Botafogo deu adeus à disputa pelo título neste domingo (3), quando empatou com o Cruzeiro em 0 x 0. De líder do Brasileirão a 5º colocado na tabela, o alvinegro protagonizou a perda da maior vantagem em um Campeonato Brasileiro na história dos pontos corridos.

Ao fim do primeiro turno do Brasileirão, o Botafogo era o primeiro colocado, com 13 pontos de distância para o vice-líder, Grêmio. Desde então, o clube carioca chegou a 10 jogos sem vencer no campeonato e deixou a vantagem "escapar pelas mãos".

Desde que o formato de pontos corridos passou a ser utilizado no Campeonato Brasileiro, apenas quatro times haviam perdido o torneio após se consagrarem campeões do primeiro turno. Com a derrota do Botafogo, o grupo passou a ter cinco integrantes.



Confira as campanhas que não mantiveram o bom resultado e perderam o Brasileirão:

Grêmio (2008)- vantagem de oito pontos para o campeão, São Paulo

Internacional (2009)- vantagem de 10 pontos para o campeão, Flamengo

Atlético Mineiro (2012)- vantagem de um ponto para o campeão, Fluminense

São Paulo (2018)- vantagem de oito pontos para o campeão, Palmeiras

São Paulo (2020)- vantagem de dois pontos para o campeão, Flamengo

Botafogo (2023)- vantagem de 13 pontos para o atual líder, Palmeiras