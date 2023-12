Itaboraí FC é campeão da Liga Estadual Sub-17

O tão sonhado título inédito da Liga Estadual Sub-17 saiu para o Itaboraí FC. A grande final do campeonato, consagrou o time, após vencer por 3 a 0, a Seleção de Queimados, no Estádio do Itaguaí Atlético Clube, nesse sábado (02).



O secretário municipal de Esporte e Lazer, Fábio Santos (Fabão), parabenizou os ‘meninos’ e toda a comissão técnica por esse título inédito.



"Nós estávamos muito confiantes neste título e trabalhamos muito para isso. Por dois anos consecutivos chegamos à final e hoje veio o tão sonhado título. Esses meninos representaram muito bem o nosso município e estão de parabéns”, destacou o secretário.



Peça fundamental na conquista do título inédito da Liga Estadual Sub-17, o goleiro do Itaboraí FC, Kayo Vieira, de 17 anos, foi o menos vazado da competição, com cinco gols.



“É uma alegria muito grande ter feito parte desse título inédito do Itaboraí FC. Eu estava na final passada que infelizmente perdemos. Mas graças a Deus tivemos outra oportunidade e saímos vitoriosos, colocando assim, o nosso nome na história, sendo campeões pela primeira vez da Liga Estadual Sub-17”, disse o morador do bairro Visconde.



O zagueiro do Itaboraí FC, Luan Braga, fez o terceiro e último gol do jogo e garantiu a artilharia do campeonato com quatro gols. O jogo contou ainda com gols de Luís Carlos e Bernardo Ricardo. Ao final, todos receberam medalhas e troféu de campeão.



Organizada pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ), a competição contou com equipes de todo o estado do Rio, com início no mês de setembro. Disputada em quatro fases, sendo primeira fase, quartas de final e semifinal, em duelos de ida e volta, com a equipe que somar mais pontos no confronto avançando para próxima fase. E a final em jogo único.