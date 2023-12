Jogadores do Bahia recebem ameaça de morte e muros do CT são pichados

Com chances concretas de viver um novo rebaixamento, o Bahia também teve que lidar com um outro problema interno. Após os protestos da torcida pela derrota para o América-MG, no regresso da equipe a Salvador, nesta terça-feira (5), foi a vez de atletas e dirigentes serem alvos de ameaças de morte. Além disso, o CT do clube também foi pichado.

Muros do CT pichados pedindo a saída de jogadores e diretoria | Foto: Reprodução

Em imagens que circulam nas redes sociais, os zagueiros Vitor Hugo e Kanu, o lateral-direito Cicinho, além dos atacantes Ademir e Everaldo e do diretor-executivo Carlos Santoro aparecem em fotografias coladas em sacos plásticos na cor preta, que remetem a cadáveres.



No CT Evaristo de Macedo os muros foram pichados com pedidos de saída da diretoria e do atacante Ademir, um dos principais alvos da torcida após perder boas oportunidades de gols na derrota para o América-MG. A assessoria de comunicação do Bahia ainda não se posicionou sobre as ameaças.

Na madrugada de segunda-feira (4), ao retornar de Belo Horizonte, a delegação do Bahia foi recebida com muitos protestos. A Polícia Militar precisou intervir com tiros de balas de borracha para dispersar os tricolores que tentaram se aproximar dos jogadores.

No vídeo que circula nas redes sociais é possível ouvir queixas direcionadas ao técnico Rogério Ceni. A equipe tricolor soma 41 pontos e está na 17ª posição, zona de rebaixamento.

O Bahia chega à última rodada do Brasileirão precisando vencer o Atlético-MG, nesta quarta-feira (6), além de torcer para que Santos ou Vasco tropecem diante de Fortaleza e Red Bull Bragantino, respectivamente. Em caso de empate com o Galo, o Bahia precisa contar com uma derrota do Vasco para escapar.