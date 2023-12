Cabo Daciolo promete abandonar política se Vasco for rebaixado

O ex-deputado federal Cabo Daciolo (PDT), que ficou conhecido durante sua campanha como candidato à Presidência da República nas eleições de 2018, pode se despedir de vez da política por um motivo não muito relacionado ao universo político: o Vasco da Gama.

Em seu perfil nas redes sociais, o político compartilhou um vídeo no estádio da equipe, o São Januário, motivando a torcida cruzmaltina a "adorar o Criador" para que, segundo ele, o time se mantenha na Séria A do Campeonato Brasileiro. Caso a equipe seja rebaixada, Daciolo promete que não vai voltar a ser candidato a qualquer outro cargo político.

Leia também

➢ Após campanha histórica no primeiro turno, Botafogo da adeus ao título do Brasileirão

➢ Luciano Huck vira 'réu' no Twitter e promete acionar Justiça

“Eu creio que, se adorarmos o Criador dentro do São Januário com o hino ‘porque Ele vive, eu posso crer no amanhã’, nós não vamos cair. Se adorarmos o Criador, o Vasco não cai. E eu vou além: nós vamos ser campeões brasileiros em 2024. E se não acontecer o que eu estou falando aqui agora, eu nunca mais venho candidato a nada no cenário político nacional”, declarou o político.

Candidato ao Senado do Rio nas últimas eleições, em 2022, Daciolo decidiu focar seus posicionamentos públicos em 2023 para comentar o desempenho do Vasco. Em agosto desse ano, ele reuniu dezenas de torcedores em frente ao São Januário para uma "corrente de oração pelo desempenho da equipe.

Atualmente, o Vasco está fora da zona do rebaixamento, mas segue pendurado; o time ocupa a 16° posição, com apenas um ponto a mais do que o Bahia, que já está no Z4. O próximo confronto do clube carioca acontece nesta quarta-feira (04), às 21h30, contra o Red Bull Bragantino.