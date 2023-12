Luciano Huck vira 'réu' no Twitter e promete acionar Justiça

O apresentador Luciano Huck, de 52 anos, pode entrar na Justiça contra a rede social X, antigo Twitter, por conta de uma montagem que faz uso de sua imagem e tem circulado na rede. Na postagem, Huck aparece algemado e com roupas de presidiário; o apresentador acredita que a imagem possa ter sido criada através de uma inteligência artificial.

Antes de comentar a ação na Justiça, Huck já havia denunciado a montagem no último dia 22, quando compartilhou a postagem em sue perfil pessoal. "Talvez você já tenha visto essa imagem absurda e fraudulenta aqui no X/Twitter. Muito importante alertar que se trata de um golpe. Agradeço a todos os que denunciaram a armação e peço aos responsáveis pelo X/Twitter empenho pra combater estas mentiras e fraudes na rede social", escreveu o 'host' do Domingão com Huck.

A montagem traz, ainda, a imagem de dois policiais 'escoltando' o apresentador, com uma falsa manchete no centro: "Sensacional escândalo atingiu os brasileiros. Luciano Huck: o que lhe aconteceu realmente depois de as câmaras se desligarem”.

Neste domingo (03), Huck afirmou, em entrevista ao portal "Notícias da TV", que não tem conseguido retorno da rede social para tentar solucionar o problema.

"É inacreditável, mas o X, o novo Twitter, perdeu o controle da sua própria plataforma. Há semanas estamos denunciando e pedindo apoio da empresa aos ataques de fake news e clickbaits que estamos sofrendo e nada acontece. Só nos resta à Justiça", afirmou o apresentador. Ainda não há detalhes a respeito da autoria da montagem.