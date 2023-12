Fluminense, com time misto, enfrenta Palmeiras pelo Brasileirão

Fluminense já de "férias", do Brasileirão, enfrentará o Palmeiras, na tarde deste domingo, às 16h, no Allianz Parque.

Fernando Diniz, técnico do tricolor carioca, poupará algumas peças por conta do gramado sintético do estádio, para não correr risco de machucar seus principais atletas antes do Mundial de Clubes. Nomes como Marcelo, Ganso, Cano, Arias, Nino e Felipe Melo serão poupados, e o time deve ter uma escalação bem diferente para o partida. Além deles, Guga, suspenso, e Samuel Xavier, lesionado, também não foram relacionados para o confronto.



Dependendo dos resultados da rodada, a equipe do Palmeiras pode ficar com uma "mão" na taça para conquistar mais um título do campeonato brasileiro.

O clube carioca já garantiu vaga para disputar a próxima edição da Conmebol Libertadores e está de olho no Mundial de clubes.



Escalação oficial do Fluminense: Fábio; Lucas Justen; Thiago Santos; David Braz; Diogo Barbosa; Alexsander; Daniel; Lima; Leo Fernández; Yony González; John Kennedy