Conmebol multa Fluminense por condição do gramado no Maracanã

O time do Fluminense vai ter que desembolsar 30 mil dólares - o equivalente a 148 mil reais - para arcar com as multas exigidas pela Conmebol Libertadores. O organizador do torneio latino decidiu punir o clube por conta do uso de sinalizadores na torcida e das más condições do gramado do Maracanã durante uma das partidas de semifinal do campeonato, contra o Internacional.

Metade do valor corresponde à indenização pelo "mau estado de conservação" do estádio. O problema foi reportado no resumo emitido pelo delegado da partida. A gestão do Maracanã, que é administrada pelo Flamengo em parceria com o Flu, publicou uma nota discordando da posição na época da partida, que terminou em 2 a 2.

Leia também:



➢Com tropeços de Fla e Botafogo, Palmeiras se aproxima do título

➢Flamengo pode virar SAF, afirma presidente

Os outros 15 mil dólares são para punir o Tricolor pela presença de torcedores com sinalizadores nas arquibancadas do estádio. Segundo a decisão, o clube foi penalizado pelo problema em outras três ocasiões ao longo da Libertadores 2023.

André também foi multado

Além do clube, um dos integrantes de seu elenco também foi penalizado pela Conmebol. O volante André foi multado em 2 mil dólares - aproximadamente 9,8 mil reais, por acusações de infringir o Código Disciplinar da Libertadores. A punição, segundo o torneio, é por conta do momento da partida em que André chutou um dos microfone que estava na beira do gramado, na área reservada a equipe técnica do Internacional.