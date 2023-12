Botafogo x Cruzeiro: tudo sobre a partida da 37ª rodada do Brasileirão

Os times Botafogo e Cruzeiro se enfrentam neste domingo (3), às 18h30 no Estádio Nilton Santos, em uma partida da 37ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Botafogo, que é o atual vice-líder da competição, tenta continuar no pódio, em busca do título. Mas, depois de abrir 13 pontos de vantagem, o cenário mudou. Nas últimas partidas, o time tem enfrentado momentos difíceis, e vive sua pior sequência desde 2020, com nove partidas sem vitória.

Já o Cruzeiro chega ao Rio de Janeiro, na penúltima rodada do Campeonato com 45 pontos, quatro a mais que o Bahia, que atualmente, lidera o Z-4. Para o jogo deste domingo, tanto uma vitória quanto um empate (dependendo da vitória do Grêmio sobre o Vasco ou da derrota do Bahia contra o Atlética-MG), garantem a presença do time na elite do futebol brasileiro, na Série A. O Cruzeiro vem passando por um bom momento, e desde a entrada do novo técnico, Paulo Autuori, não perdeu, tendo duas vitórias e dois empates em seu histórico.

O jogo será transmitido no canal Premiere.

Escalações

Botafogo:

Técnico - Tiago Nunes

Jogadores - Lucas Perri, Adryelson, Danilo Barbosa e Victor Cuesta; Tchê Tchê, Marlon Freitas, Gabriel Pires e Hugo; Victor Sá, Júnior Santos e Tiquinho Soares

Quem está fora? - Eduardo (suspenso); Patrick de Paula, Rafael, Marçal, Mateo Ponte e JP Galvão.

Pendurados - Adryelson, Janderson, Matías Segovia, Philipe Sampaio, Rafael, Eduardo, Di Plácido, Júnior Santos, Marçal, Tchê Tchê, Diego Costa e Gabriel Pires.

Cruzeiro:

Técnico - Paulo Autuori

Jogadores - Rafael Cabral; Palacios, Neris, Luciano Castan e Marlon; Lucas Silva, Japa e Mateus Vital (Ian Luccas); Matheus Pereira, Arthur Gomes e Bruno Rodrigues.

Quem está fora? - William (suspenso); Filipe Machado, Wesley, Ramiro, Rafael Bilu, Matheus Jussa (departamento médico)

Pendurados - Anderson, Filipe Machado, Ian Luccas e Lucas Silva

Arbitragem

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Fifa-GO)

Assistente 1: Nailton Junior de Sousa Oliveira (Fifa-CE)

Assistente 2: Leone Carvalho Rocha (GO)

Quarto árbitro: Eduardo Tomas de Aquino Valadão (GO)

VAR: Rodolpho Toski Marques (VAR-Fifa-PR)