Van do Botafogo é roubada com material de treinamento na Zona Norte do Rio - Foto: Divulgação

A situação que já não está fácil para o clube do Botafogo acaba de piorar, a van que transportava o material dos jogadores foi roubada após deixar o aeroporto do Galeão. No veículo haviam uniformes, chuteiras, bolas, materiais de treino, equipamentos, entre outros objetos. Seis motoqueiros com armas de fogo renderam os funcionários e levaram o carro.

O crime ocorreu na Linha Amarela, na altura do Complexo da Maré. Ninguém se feriu. O clube registrou um boletim de ocorrência junto á Polícia Militar.



A equipe alvinegra havia acabado de desembarcar, na tarde desta quinta-feira (30), após ter tomado o empate no finalzinho do jogo contra o Coritiba no Couto Pereira, dando um gostinho de derrota já que o clube vencia até o último minuto de acréscimo do segundo tempo. O gol do clube carioca foi marcado por Tiquinho de pênalti.

O avião fretado pelo Botafogo pousou por volta das 14h tendo o elenco deixado o local rapidamente sem dar entrevistas. A van foi roubada próxima a saída do aeroporto, na via expressa que liga a cidade.



O alvinegro enfrentará o Cruzeiro no próximo domingo, às 18h30, no Nilton Santos. A equipe precisa da vitoria para ainda poder sonhar com o titulo brasileiro.



O Botafogo emitiu uma nota para informar o público acerca do assalto.



"No trajeto do aeroporto para o Nilton Santos, no início da tarde desta quinta-feira (30), funcionários do Botafogo foram rendidos por criminosos portando armas de fogo na Linha Amarela, na altura do Complexo da Maré. A van operacional (Sprinter 416 Furgão Longo T.A. 2.2 Dies - Placa RVU0H93) do Departamento de Futebol que transportava os colaboradores alvinegros, e que continha uniformes, equipamentos de trabalho e diversos itens de treino, foi levada pelos assaltantes.



O Botafogo acionou as autoridades e conta com o apoio do Poder Público para recuperar o material. Os funcionários estão bem", comunicou o clube.