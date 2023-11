Brasil atropela Ucrânia na estreia do Mundial de Handebol feminino

A seleção brasileira feminina estreou com grande estilo no Mundial de handebol da Escandinávia. A equipe campeã em 2013 atropelou a Ucrânia, vencendo por 35x20. As meninas do Brasil são as atuais heptacampeãs pan-americanas e já estão classificadas para as Olimpíadas de Paris 2024.

A meia-esquerda Bruna de Paula, uma das principais atletas da seleção, foi escolhia pela Federação Internacional de Handebol (IHF) a melhor jogadora da partida. Ela foi a artilheira do jogo com sete gols, empatada com Mariana Costa.



As atletas brasileiras voltam a quadra nesta sexta-feira (01), às 14h, para enfrentar o Cazaquistão. A quarta colocada no último mundial, a Espanha completa o Grupo G.

O Mundial de Handebol Feminino conta com 32 equipes, as quais foram divididas em oitor grupos de quatro seleções na primeira fase. Nessa primeira etapa, as três melhores equipes da chave avançam à segunda fase.



Na segunda etapa, serão formados novos grupos com 6 equipes, que sera a junção dos três primeiros do Grupo G, do Brasil, com os três primeiros do Grupo H. Nesta fase, os resultados da primeira fase serão levados, assim, as equipes que estavam no grupo anterior não se enfrentarão novamente. Os dois primeiros colocados se garantem nas quartas de final.



O Brasil busca conquistar seu segundo campeonato mundial, após ter vencido em 2013. Em caso de vitória das meninas brasileiras, a Argentina herda uma vaga para participar dos Jogos Olímpicos de Paris 2024.