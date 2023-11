Filipe Luís anuncia aposentadoria dos gramados

Filipe Luís, um dos laterais mais vitoriosos da história do Flamengo, anunciou de forma oficial, na tarde desta quinta-feira (30), a decisão de se aposentar do futebol. O atleta declarou, por meio de vídeo publicado nas redes sociais, que planejava encerrar a carreira com 45 anos, entretanto por questões físicas entendeu que não poderia mais ajudar a equipe rubro-negra, seu time de coração.

Ele agradeceu o carinho que recebeu dos torcedores ao longo dos quase cinco anos atuando pelo clube.



" O sentimento que fica é só um, de gratidão. Gratidão pela diretoria que apostou em mim, que veio lá em Madri me buscar, por cada torcedor que me apoiou no estádio, que cantou meu nome, por quem me escreveu no Instagram, por quem gritou meu nome na rua, por quem me criticou, por todas as pessoas que fizeram parte dessa caminhada. Muito obrigado, sentimento de gratidão. Foram os melhores anos da minha vida, sem nenhuma dúvida", afirmou o lateral em trecho do pronunciamento.

A despedida do jogador ocorrerá no próximo domingo contra a equipe do Cuiabá, às 16h, no Maracanã. O atleta terá sua imagem estampada no ingresso da partida, atitude semelhante com a despedida de Diego Alves e Diego Ribas, no fim de 2022. O zagueiro Rodrigo Caio, que deixa o clube ao fim da temporada, estará ao lado do lateral no bilhete.



A aposentaria não afastara Filipe Luís definitivamente do Flamengo já que ele deve permanecer no clube com um novo cargo, ainda não definido. O lateral já tem a Licença B da CBF e, em dezembro, iniciará as aulas para a Licença A, que poderá comandar clubes profissionais.



A decisão não chega há ser uma surpreso. No inicio do ano, Filipe avisou que só continuaria a jogar futebol se fosse no Flamengo, seu clube do coração.



Filipe Luís fez 175 jogos pela equipe do Flamengo, com com 111 vitórias, 32 empates, 32 derrotas e quatro gols marcados. No clube desde 2019, ele conquistou 10 títulos: Libertadores (2019 e 2022), Brasileirão (2019 e 2020), Copa do Brasil (2022), Supercopa (2020 e 2021), Recopa (2020) e Cariocas (2020 e 2021).