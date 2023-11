Com tropeços de Fla e Botafogo, Palmeiras se aproxima do título

Com tropeços de Botafogo e Flamengo, nessa rodada, o Palmeiras está próximo de conquistar o título do Brasileirão 2023. O Verdão goleou o América-MG por 4 a 0 nesta quarta-feira (29), no Allianz Parque, e abriu vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro.

Embalado por mais uma atuação importante de Endrick, o Verdão dominou o confronto e bateu o Coelho com gols do jovem atacante e um contra de Eder, no primeiro tempo, e com dois de Flaco López na segunda etapa. A dois jogos do término da competição, a equipe palmeirense agora tem a possibilidade de definir a conquista do bicampeonato seguido no domingo.

Flamengo - Tudo porque os adversários diretos na luta pelo título tropeçaram. Com grande atuação, o Atlético-MG bateu o Flamengo por 3 a 0, no Maracanã, nesta quarta-feira, e ultrapassou o rival na disputa pelo título do Brasileirão. Com gols de Paulinho, Edenílson e Rubens, o Galo venceu e chegou aos 63 pontos.

Botafogo - Coritiba e Botafogo empataram por 1 a 1 em um jogo com final alucinante no Couto Pereira. O time carioca chegou ao seu gol aos 51min do segundo tempo, de pênalti, com Tiquinho Soares. Parecia que seria o gol da vitória, que deixaria o Alvinegro a um ponto do líder Palmeiras. Porém, na saída de bola, o Coxa empatou com Edu, aos 53, no último lance do jogo.