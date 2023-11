Torcedores do Vasco distribuem cartazes com ameaças a corintianos

No cartaz está estampada a frase "mal vindos ao território hostil" - Foto: Divulgação/ Reprodução: Redes Sociais

Torcedores do Vasco ameaçaram corintianos, por meio de cartazes, no entorno de São Januário, antes do inicio da partida. O jogo começara às 21h30, e pode ser crucial na briga contra o rebaixamento.

Em um dos cartazes realizados pelos vascaínos estava escrito "vocês não vão voltar para casa", acompanhada de uma noticia antiga de quando ônibus com torcedores corintianos foram apedrejados no Rio de Janeiro.

Outro cartaz de provocação aos torcedores do Corinthians | Foto: Divulgação/ Reprodução: Redes Sociais

Em outro cartaz estava estampada a frase "mal vindos ao território hostil", juntamente com o desenho de uma galinha com o escudo do Corinthians manchada de sangue.

Devido ao clima tenso nos arredores do estádio, o policiamento foi reforçado no setor visitante para a partida que ocorrerá nesta terça-feira (28).



O clube carioca é o 16° colocado, com 42 pontos, e se perder pode retornar a zona de rebaixamento, a depender dos outros resultados da rodada. Por isso, a vitoria é fundamental para a briga pela permanencia na Série A.