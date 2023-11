Itaboraí FC busca título inédito da Liga Estadual Sub-17 neste sábado (02/12)

Pelo segundo ano consecutivo, o Itaboraí FC chega à final da Liga Estadual Sub-17 - campeonato organizado pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ). A busca pelo título inédito acontecerá em jogo único, neste sábado (02/12), às 15h, contra a Seleção de Queimados, no Estádio do Itaguaí Atlético Clube.

O Itaboraí FC chegou a final após vencer por 2 a 0, a Seleção do Itaguaí. O secretário municipal de Esporte e Lazer, Fábio Santos, falou da expectativa para a grande final e a motivação dos jogadores e comissão técnica.



"Desde já, independente do resultado, quero parabenizar esses meninos que vêm fazendo uma excelente competição e representando de forma brilhante o nosso município. E enaltecer ainda, o trabalho realizado por toda comissão técnica durante todos esses anos. O fruto desse grande trabalho é estarmos mais uma vez na grande final do campeonato estadual. Desejo sorte e estamos confiantes na conquista deste título inédito", disse Fabão.

Organizada pela FERJ, a competição contou com equipes de todo o estado do Rio, com início no mês de setembro. Disputada em quatro fases, sendo primeira fase, quartas de final e semifinal, em duelos de ida e volta, com a equipe que somar mais pontos no confronto avançando para próxima fase. Já a final será em jogo único.



O Estádio do Itaguaí Atlético Clube fica localizado na Rua Manoel Bento de Souza, em Engenho Itaguaí, com entrada gratuita.