Botafogo empata e sonho do título vai ficando mais distante

O Botafogo ficou um passo mais distante do sonhado título do Campeonato Brasileiro 2023 na tarde deste domingo (26). Jogando em casa, no Estádio Nilton Santos, a equipe alvinegra levou um empate, por 1 a 1, na partida contra o Santos e acabou terminando a 35° rodada no terceiro lugar da classificação.

A disputa marca o oitavo jogo consecutivo sem vitórias para o Glorioso, que passou a maior parte do Brasileirão na primeira posição. Já para o rival, o resultado foi positivo mesmo sem a vitória, já que levou o time paulista para a 14ª posição da tabela e, portanto, fora da zona de rebaixamento por enquanto.

O jogo parecia indicar um resultado positivo para os botafoguenses pela maior parte do tempo. Foram eles os primeiros a balançar as redes, logo aos 11 minutos do primeiro tempo. Eduardo cobrou uma falta e deixou a bola 'no esquema' para o cabeceio de Danilo Barbosa, que marcou o gol.

O placar seguiu assim até a reta final da disputa. Aos poucos, o Santos foi ganhando algum espaço, até finalmente acertar o gol de empate aos 44 do segundo tempo. Messias fez jus ao nome para a torcida santista e, também de cabeça, balançou as redes, igualando o placar e tirando a equipe do Z4 nos últimos minutos de bola rolando.

Com isso, o alvinegro trava nos 62 pontos e diminui as chances de voltar a primeira posição da tabela - que atualmente tem o Palmeiras no topo, com 63, seguido de perto pelo Flamengo, com o mesmo número de pontos. A torcida botafoguense volta a ver o time em campo na próxima quarta-feira (29), às 21h30, quando o time enfrenta o já rebaixado Coritiba, no Estádio Couto Pereira, no Paraná.