Flamengo vence por 3 a 0 e garante vaga na Libertadores 2024

Vai ter Flamengo de novo na Copa Conmebol Libertadores 2024; após a vitória por 3 a 0 contra o América-MG, o time carioca chegou a vice liderança do Campeonato Brasileiro e, como já não tem como deixar o G4, está automaticamente classificado para a próxima edição do principal torneio do futebol latino-americano.

No confronto com o time mineiro na noite deste domingo (26), pela 35ª rodada do Brasileirão, o Rubro-negro também voltou a flertar com o título do torneio. A vitória deixou o time à frente do Botafogo e empatado em quantidade de pontos com o atual líder, o Palmeiras. Depois dessa rodada, ambos tem 63 pontos, com o rival paulista na frente devido ao saldo de gols.

A disputa, que aconteceu no Parque do Sabiá, em Minas Gerais, começou com mais chances para o América. A equipe teve pelo menos três chances de balançar as redes nos minutos iniciais, mas acabou vendo a vantagem ir parar com os rubro-negros, que marcaram o primeiro gol aos 28 do primeiro tempo.

Everton Cebolinha foi o autor do primeiro gol da partida, de cabeça e com assistência de Ayrton Lucas. No segundo tempo, a equipe aproveitou a vantagem para ampliar o placar com gols de Pedro e Everton Ribeiro. A equipe de Tite fechou o jogo em 3 a 0.

Agora, os flamenguistas correm contra o tempo para tentar ultrapassar o Palmeiras e lutar pelo título. A próxima partida do Fla acontece às 19h30 de quarta-feira (29), novamente contra um rival mineiro: o Atlético-MG. Dessa vez, porém, a partida acontece no Rio, no estádio do Maracanã.