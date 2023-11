Fifa abre investigação sobre episódio de violência no clássico Brasil x Argentina

O Comitê de Disciplina da Fifa abriu uma investigação para apurar o episódio de violência no jogo entre Brasil e Argentina, realizado na última terça-feira (21), no Maracanã, pela sexta rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. A partida teve o início atrasado em 30 minutos por causa da briga entre policiais militares e torcedores argentinos que tomou conta da arquibancada.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) foi enquadrada no artigo 17 do Código Disciplinar da Fifa, que fala sobre ordem e segurança nas partidas. Já a Associação de Futebol da Argentina (AFA) foi enquadrada no artigo 14.5, que aborda sobre atraso no início do jogo, e no artigo 17.2 por perturbação de torcida. Não existe prazo para uma decisão da entidade máxima.

O Código Disciplinar da Fifa não prevê punições específicas para cada infração, mas lista uma série de penas que podem ser aplicadas. As punições podem ser multas, disputas de uma ou mais partidas sem público (ou com limitação), proibição de mandar jogos em determinado estádio, obrigação de atuar em campo neutro ou perda de pontos e expulsão de competições.

A Argentina lidera as Eliminatórias Sul-Americanas com 15 pontos. Já a seleção brasileira ocupa o sexto lugar com apenas sete e, pela primeira vez na história, sofreu três derrotas consecutivas, atingindo quatro jogos sem vitórias. O próximo compromisso das seleções pelas Eliminatórias será em março de 2024.