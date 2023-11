Torcida organizada do Botafogo pede afastamento de quatro jogadores: "frouxos e omissos"

A principal torcida organizada do Botafogo, Fúria Jovem, publicou um comunicado nesta sexta-feira (24), após o empate em 2 a 2 com o Fortaleza, na quinta-feira (23), pedindo o afastamento de quatro jogadores: o zagueiro Victor Cuesta, o lateral Di Plácido e os meias Marlon Freitas e Eduardo.



O quarteto tem sido alvo de cobranças desde a queda de desempenho do Alvinegro ainda no início do segundo turno do Campeonato Brasileiro.

"A FÚRIA JOVEM DO BOTAFOGO exige o afastamento imediato de jogadores frouxos e omissos que não representam a nossa vontade de ser campeões! Eduardo, Di Plácido, Marlon Freitas e Cuesta compõem um elenco sem sangue, trazendo enorme frustração nesta reta final do Campeonato Brasileiro", disse a organizada em nota.



O Botafogo volta a campo neste domingo (26), contra o Santos, às 16h, no Estádio Nilton Santos. O clube carioca ocupa a segunda colocação na tabela, com 61 pontos, um atrás do Palmeiras.