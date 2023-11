Na luta pelo título, Botafogo empata com Fortaleza

O Botafogo empatou por 2 a 2 com o Fortaleza, fora de casa, nesta quarta-feira (23), em partida atrasada pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols alvinegros na partida foram marcados por Brítez (contra) e Danilo Barbosa. O resultado deixou o Glorioso com 61 pontos, na vice-liderança da competição nacional. Na próxima rodada o compromisso é contra o Santos, domingo, às 16h, no Niltão.

FICHA DO JOGO:



Data/horário: 23/11/23 (Quinta-feira), às 19h



Local: Castelão

Árbitro: Ramon Abatti Abel



Assistentes: Kleber Lucio Gil e Thiaggo Americano Labes

Quarto árbitro: Luiz Cesar de Oliveira Magalhães

Árbitro de Vídeo: Rodolpho Toski Marques

Amarelos: Junior Santos, Hugo, Diego Costa e Tchê Tchê (BOTAFOGO), Titi e Bruno Pacheco (Fortaleza)



Gols: Pikachu 8'/1T, Guilherme 41'/1T (Fortaleza) e Brítez (contra) 20'/1T e Danilo Barbosa 33'/2T (BOTAFOGO)



BOTAFOGO:Lucas Perri; Di Placido (Gabriel Pires), Adryelson (Danilo Barbosa), Cuesta e Marçal (Hugo); Marlon Freitas, Tchê Tchê e Eduardo; Victor Sá, Junior Santos (Luis Henrique) e Tiquinho Soares (Diego Costa). Técnico: Tiago Nunes.



Fortaleza: João Ricardo; Tinga, Emanuel Brítez, Titi e Bruno Pacheco (Escobar); Zé Welison, Caio Alexandre (Lucas Sasha), Calebe (Pochettino) e Pikachu; Guilherme (Marinho) e Lucero (Thiago Galhardo). Técnico: Vojvoda.