Brasil e Argentina: jogo começa com pancadaria nas arquibancadas

Uma pancadaria na arquibancada adiou em quase 30 minutos o início da partida entre Brasil e Argentina na noite desta terça-feira (21), no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo 2026.

O conflito teria começado depois que o hino nacional da Argentina foi tocado primeiro. A torcida brasileira começou a vaiar, o que não foi bem recebido pelos hermanos, dando início a uma briga generalizada na arquibancada.



ouve cadeiras arremessadas, gritaria e trocas de socos, principalmente do lado onde estavam localizados os argentinos. Nas imagens exibidas pela emissora, foi possível ver um torcedor vestindo uma camisa do Boca Juniors com o rosto machucado e sangrando.

No Maracanã, os torcedores argentinos estavam ao lado da torcida brasileira, sem que houvesse qualquer barreira física ou humana para separar os torcedores.



O policiamento foi acionado e tentou conter a briga. Com a confusão, o início do jogo foi adiado. Os jogadores da Argentina e também o capitão da Seleção Brasileira, Marquinhos, foram até o local onde ocorria a confusão para pedir calma para os torcedores.