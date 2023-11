Vasco empata com Cruzeiro e segue vivo contra rebaixamento

Sem a presença de público no Mineirão, Cruzeiro e Vasco se enfrentaram nesta quarta-feira, em jogo adiado da 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. No confronto entre dois times ameaçados de rebaixamento, ninguém levou melhor. Puma Rodríguez abriu o placar para o Vasco. Ainda no primeiro tempo, Arthur Gomes e Bruno Rodrigues viraram para a Raposa. Na etapa final, Gabriel Pec deixou tudo igual decretando o placar final de 2 a 2. Com o resultado, os dois times seguem rondando a zona de rebaixamento, ambos com 41 pontos.

Com o resultado, o Vasco aparece em 15º lugar na tabela, com 41 pontos, depois de 34 jogos disputados no Brasileirão. O Cruzeiro surge na 16ª posição, também com 41 pontos, com 10 vitórias contra 11 do Cruzmaltino. Os dois clubes têm três pontos de vantagem para o Bahia, 17º colocado e primeiro time dentro do Z-4. Cada equipe ainda vai disputar mais quatro partidas até o fim da competição.