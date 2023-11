Flamengo e Fluminense vencem concorrência pelo Maracanã; saiba o valor

Foi homologada nesta quinta-feira (16) pela Secretaria de Estado da Casa Civil do Governo do Rio de Janeiro a proposta vencedora de Flamengo e Fluminense para seguir na gestão do Maracanã e do Maracanãzinho pelo ano de 2024. O valor de outorga definido foi de R$ 234 mil mensais - acima do valor mínimo exigido de R$ 211 mil pelo edital do chamamento público lançado pelo Governo em outubro.

Segundo o Governo do Estado, Flamengo e Fluminense atingiram a pontuação máxima no certame com 135 pontos. Os clubes se beneficiaram da desistência do Vasco e da Arena 360, que gere o estádio Mané Garrincha, em Brasília, e irá permanecer no comando do estádio ao longo de 2024 ou até que saia o vencedor da licitação. Todas as propostas precisam ser entregues no dia 7 de dezembro.

O Vasco realizou pedido de impugnação, mas foi considerado improcedente pela Comissão de Licitação do Governo do Rio de Janeiro. Mesmo assim, o clube promete concorrer na licitação que vai definir o gestor do Maracanã ao longo dos próximos 20 anos.

Em nota oficial, o Vasco respondeu que "os termos do chamamento impedem a participação dos parceiros privados do Vasco no processo e também inabilitam a participação do próprio clube através de exigências descabidas que apenas o atual permissionário precário consegue atender".