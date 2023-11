Ex-Botafogo foi técnico com mais vitória no mundo em 2023

Enquanto o time do Botafogo ainda precisa esperar o desenrolar das próximas rodadas do Campeonato Brasileiro para dizer se o ano 'valeu a pena' ou não, o seu ex-treinador Luís Castro já pode fechar o balanço anual em uma nota positiva. O português é o técnico de futebol com mais partidas ganhas de 2023 em todo o mundo.

De acordo com um levantamento do jornal português "Recorde", os desempenhos de Castro no Botafogo e no Al-Nassr, da Arábia, o deixam com números mais satisfatórios que o de qualquer outro técnico do futebol profissional em 2023. Com 46 vitórias em 64 partidas, o treinador tem mais de 71% de aproveitamento em disputas. Como o campeonato árabe já terminou, ele já tem o melhor desempenho do ano levando em conta o número de partidas.

Atrás dele, a lista conta com nome como Josep Guardiola, do Manchester City, com 40 vitórias em 55 jogos; Marcel Koller, do Al Ahly, com 40 vitórias em 52 jogos; e Abel Ferreira, do Palmeiras, com 39 vitórias em 66 jogos. O treinador brasileiro com o melhor desempenho no ano foi Enderson Moreira, que fica em quinto lugar na lista pelas suas 39 vitórias nos 66 jogos disputados no comando do Sport.

Castro treinou o Botafogo durante seu período mais bem-sucedido do Campeonato. Quando aceitou a proposta do Al-Nassr, em julho, o técnico deixou o clube alvinegro no primeiro lugar da tabela, com 25 vitórias e mais de 10 pontos de vantagem.

O time carioca, inclusive, só foi deixar o topo da tabela na última semana, quando foi ultrapassado pelo Palmeiras. O treinador Lúcio Flávio, inclusive, teve sua demissão anunciada na última terça (14) e a equipe já acertou com Tiago Nunes, que deve ser apresentado oficialmente como novo comandante do Glorioso em breve.