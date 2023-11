Aulão gratuito de MMA reúne dezenas de alunos no Porto Novo, SG

Alunos não desanimaram nem no feriado e compareceram ao treino - Foto: Layla Mussi

Dezenas de alunos de MMA (Mixed Martial Arts, ou em português, artes marciais mistas) se reuniram, nas instalações do antigo CEJOP, para um aulão gratuito na manhã desta quarta-feira (15). O mestre Romildo Lima, que está à frente do projeto esportivo no Porto Novo, em São Gonçalo, comandou o treino.

Apesar do intenso calor e do feriado da Proclamação da República, os atletas não deixaram de marcar presença na aula ministrada pelo professor de boxe, muay thai e kickboxing, Romildo, que treina cerca de 150 alunos em sua academia de lutas. Sempre que possível, ele ministra “aulões” para a comunidade, recebendo gratuitamente pessoas interessadas em iniciar no esporte.

Romildo é mestre no projeto | Foto: Layla Mussi

“Já tem mais de 30 anos que eu venho fazendo esse trabalho com o esporte. Só em São Gonçalo são 25. E esse aulão a gente sempre faz aqui. Para todos os públicos, não precisa ter experiência. É só chegar”, diz Romildo Lima, de 54 anos, que ganhou o prêmio ‘Melhores do Ano nas Artes Marciais’ no último mês.

Heryc Carvalho, de 14 anos, que se divide entre os estudos e o esporte, é um dos que estiveram presentes na aula desta manhã (15). Ele pratica boxe e muay thai, e sonha ser um esportista do UFC. “Eu to sempre aqui treinando, quase todo dia. Quando tem esses aulões ou seminários eu também venho”, conta o atleta que ganhou sua primeira medalha em sua terceira competição de boxe, realizada no mês passado.

Heryc é atleta há cerca de um ano | Foto: Layla Mussi

A estudante Maria Eduarda Chaves, de 15 anos, também treina com o mestre Romildo e no mês passado ganhou sua primeira medalha como atleta, no Circuito Estadual de Boxe 2023. “Pratico muay thai há quase sete meses e boxe há três meses, mas acho que quero seguir carreira no MMA. Estou aqui treinando sempre que posso, quase todos os dias”, revela.