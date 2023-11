Torcida Tricolor terá 10 mil ingressos a disposição para a semifinal do Mundial de Clubes

Nos próximos dias, será aberta a venda dos ingressos exclusivos para a torcida tricolor. A FIFA destinará 10 mil bilhetes para os atuais campeões da Conmebol Libertadores na semifinal do Mundial de Clubes, na Arábia Saudita.

A equipe carioca estreará no Estádio King Abdullah, que tem capacidade para 62 mi torcedores. O seu adversário, Al-Ittihad, Al ahly ou Auckland City, a depender do vencedor do confronto, terão direito à mesma carga de bilhetes. Os outros ingressos são de controle da FIFA, que já esgotou os ingressos para a semifinal do Fluminense, importante lembrar que a equipe da casa, Al-Ittihad, é a favorita no duelo, então é provável que boa parte do estádio seja ocupado pelos "mandantes".

O Fluminense informará nos próximos dias o passo a passo para os torcedores adquirirem os seus bilhetes. Também será comunicado se a retirada será feita no Brasil ou exclusivamente na Arábia Saudita, assim como aconteceu com o Flamengo na última edição, em Marrocos.

Leia também

➢ Ex-Botafogo foi técnico com mais vitória no mundo em 2023

➢ Diniz coloca André como titular em treino nesta terça-feira (14)

O clube carioca estreará no Mundial De clubes no dia 18 de dezembro, essa será a primeira participação da equipe nessa competição.Na outra semifinal, o Manchester City, da Inglaterra, atual campeão da Champions League, pega o ganhador das quartas de final entre Léon, do México, e o Urawa Red Diamonds, do Japão.



Os bilhetes para as semifinais do Fluminense e Manchester City custam entre 60 a 175 riales (R$ 79,70 a R$ 232,48). Durante que os ingressos para a final vão de 75 riales (R$ 99,63) até 200 riales (R$ 265,68).