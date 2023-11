Diniz coloca André como titular em treino nesta terça-feira (14)

André treina no time titular para o confronto contra a Colômbia na próxima quinta-feira (16) - Foto: Divulgação

O técnico Fernando Diniz realizou um treino nesta terça-feira (14), na Granja Comary, em Teresópolis, visando o confronto contra a Colômbia, quinta-feira, em Barranquilla. O treinador colocou André como titular no meio de campo da equipe brasileira, nesse primeiro treinamento.

Diniz realizou seis mudanças em relação ao time que foi derrotado para o Uruguai na última data FIFA, em Montevidéu, por 2 a 0. Apenas a dupla de zaga, Bruno Guimarães no meio e Vini e Rodrygo no ataque foram mantidos. Parte das substituições foram necessárias serem feitas devido a lesão de alguns titulares, como Ederson, Casemiro, Neymar e Gabriel Jesus.



Provável escalação: Alisson, Emerson Royal, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Renan Lodi; André e Bruno Guimarães; Raphinha, Rodrygo, Vini Jr e Gabriel Martinelli.

A seleção brasileira enfrentará a Colômbia no estádio Metropolitano na próxima quinta-feira, às 21h (de Brasília), pela quinta rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa de 2026. No segundo confronto a adversária será a Argentina, na próxima terça (21), às 21h30, no Maracanã.



Com sete pontos, o Brasil ocupa a terceira colocação na competição, atrás de argentinos, com 12, e uruguaios, que também têm sete, os mesmo três gols de saldo, porém marcaram um a mais: 8 a 7, assim estando na frente na tabela.