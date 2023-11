Post de Gabigol em homenagem ao aniversário do Flamengo gera polêmica nas redes sociais

O clube de Regatas do Flamengo fez 128 anos de história, nesta quarta-feira (15), sendo parabenizado por diversos atletas nas redes sociais. O atacante Gabigol foi um dos primeiros a homenagear a equipe carioca, entretanto seu post virou polêmica na rede social e o jogador acabou sendo muito criticado.

A arte da publicação foi realizada em novembro de 2022, por um designer esportivo a pedido de um torcedor do Flamengo que queria tatuar a imagem logo depois do tricampeonato da Libertadores. Na ocasião, a arte viralizou nas redes sociais. Quase um ano depois, o atleta relembrou e utilizou em homenagem aos 128 anos do clube.

Na imagem, Zico e Gabi estão em um trono e carregam suas respectivas taças das conquistas da Libertadores. Zico está com uma coroa de Rei, simbolizando o apelido utilizado pela torcida rubro-negra. O maior ídolo do clube segura a taça de 1981, enquanto o atual camisa 10 segura as taças de 2019 e 2022.

Muitos torcedores reclamaram do Zico não está com a taça do mundial na arte, como se o atacante Gabigol tivesse utilizado a imagem para colocar sua história e títulos acima do "rei" da nação rubro-negra.