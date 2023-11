Corinthians pode estar interessado em tirar Gabigol do Fla

Presente nas escalações do Flamengo desde 2019, o atacante Gabigol pode estar na mira de um outro clube de destaque do futebol nacional. De acordo com o ex-jogador e apresentador de TV Neto, o Corinthians, de São Paulo, está estudando fazer uma oferta pelo jogador para a próxima temporada.

Craque Neto comentou sobre o assunto no programa 'Os Donos da Bola', da Band. Ainda segundo o apresentador, o projeto do time de SP para 2024 considera a negociação para o caso de perder seu centroavante Yuri Alberto, titular da equipe.

"Eu fiquei sabendo que o Corinthians vai brigar para trazer o Gabigol para o ano que vem com uma venda do Yuri Alberto. Isso é o que eu fiquei sabendo. Não sei se é concreto. Gabigol não renovou o contrato no Flamengo, ele queria renovar por três anos, tem mais um ano. É muito pouco daquilo que se pensa. Depois de seis meses pode fazer pré-contrato", afirmou Neto.

A informação não foi confirmada por nenhuma das partes envolvidas. Campeão da Libertadores e do Brasileirão com a camisa rubro-negra, Gabigol tem contrato assinado com o Fla até o final de 2024 e pode, já em meados do ano que vem, iniciar as negociações com outras equipes caso não chegue a um acordo de renovação.