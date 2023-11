Botafogo demite técnico interino Lucio Flavio: "Vão na fé"

O Botafogo oficializou, nesta terça-feira (14), a demissão do técnico interino Lucio Flavio, ex-auxiliar que foi efetivado como técnico após a demissão do português Bruno Lage. Pouco depois, o ex-jogador fez uma postagem de despedida em suas redes sociais. Após a recente saída do alvinegro da liderança do Brasileirão sob o comando de Lucio, o time passará para as mãos de Tiago Nunes, que deve ser anunciado ainda nesta terça-feira.

"Essa é uma imagem que acontece apenas quando uma equipe é campeã! Jogadores, staff, comissão e direção... que essa última caminhada possa coroar o trabalho de vocês. Vão na fé, no trabalho e na humildade... Obrigado, Botafogo. 'Tua estrela solitária te conduz'", escreveu Lucio Flavio.

Lucio Flavio foi alçado ao posto de treinador após um 'motim' dos jogadores para a queda de Bruno Lage. A crença era de que o profissional seria capaz de retomar o modelo de jogo que fez sucesso com outro português, Luis Castro, e restabelecer o bom ambiente no vestiário.



Porém, com o decorrer dos jogos, os resultados ficaram aquém do esperado. Foram oito partidas, com apenas duas vitórias, além de dois empates e quatro derrotas, com aproveitamento de apenas 33,3%.

Depois de 31 rodadas na ponta, o Botafogo deixou a liderança do Brasileirão ao empatar em 2 a 2 com o Bragantino, no último domingo (12), um dia após o Palmeiras, novo primeiro colocado, superar o Internacional por 3 a 0. A diretoria alvinegra, então, movimentou-se em busca de uma solução imediata e decidiu apostar no técnico Tiago Nunes, ex-Athletico e Corinthians, que estava atualmente no Sporting Cristal, do Peru.