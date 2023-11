Flamengo montará logística para ter Arrascaeta e Pulgar no próximo confronto pelo Brasileirão

A equipe do Flamengo enfrentará o Bragantino na rodada atrasada pelo Brasileirão. O confronto ocorrerá no próximo dia 23, às 21h30, no Maracanã. O jogo é importantíssimo para a equipe carioca na briga pelo G-4, e por isso a diretoria trabalha para ter Arrascaeta e Pulgar a disposição após a sexta rodada das eliminatórias sul-americanas.

Os atletas Giorgian Arrascaeta e Erick Pulgar foram convocados para representar suas seleções, do Uruguai e Chile, respectivamente. O chile enfrentará o Paraguai em casa, em Santiago, na próxima quinta (23), ás 21h30. Durante que o Uruguai pegará a Argentina, em La Bombonera, no mesmo dia, porém o jogo iniciará 30 minutos antes.



Em 21 de novembro, dois dias antes de Flamengo x Bragantino, os chilenos pegam o Equador às 20h30 (de Brasília), em Quito. No mesmo horário, os uruguaios recebem a Bolívia.

O Flamengo estuda montar uma logística para agilizar o processo de trazer seus atletas de volta para o Brasil, buscando iniciar o processo de recuperação ainda no avião. Enquanto isso, Tite treinará outras alternativas para o confronto, devido a possibilidade de desgaste ou lesão dos atletas durante a Data FIFA.