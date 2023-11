Ex-Grêmio é homenageado em 1ª edição do Troféu Zizinho, em São Gonçalo

Aconteceu, na noite da última sexta-feira (10), a primeira edição do Troféu Zizinho, premiação realizada pela Prefeitura de São Gonçalo para reconhecer personalidades do município que tenham alcançado destaque na cultura e no esporte. Cantores, atletas e artistas da cidade receberam prêmios na cerimônia, que foi realizada no Teatro Municipal de São Gonçalo, no Centro, e contou com a presença de autoridades do município.

Um dos grandes homenageados da noite foi o jogador de futebol Tomás Soares da Silva, o 'Zizinho' que batiza o prêmio. Falecido desde 2002, ele foi reconhecido postumamente no evento com o primeiro troféu entregue, recebido por sua filha, Kátia Marin. A neta do atleta, reconhecido como um dos maiores do futebol brasileiro no século XX, agradeceu a homenagem.

Leia também:

➢ Niterói 450 anos: Confira a programação da festa

➢ De São Gonçalo para o mundo: vocalista de banda gonçalense relembra trajetória



➢ Clarinetista faz apresentação gratuita de 'clássicos do choro' em Niterói

"A família está honrada por essa grande homenagem ao meu avô, porque é um tremendo evento, que leva o nome dele, que é da cidade de São Gonçalo e é usado como troféu desse grande projeto", comentou Simone Marins, neta de Zizinho.

Premiação foi realizada no Teatro Municipal de São Gonçalo, no Centro | Foto: Fábio Guimarães/Prefeitura de São Gonçalo

Nas premiações culturais, um dos principais homenageados foi Altay Veloso, renomado cantor e compositor. Além dele, foram homenageados a primeira bailarina negra da cidade, Sonia Lobumba, a baiana da Porto da Pedra "Tia" Nicilda da Silva, o produtor cultural Ivan de Oliveira, a cantora Azzy, a Mãe Márcia D’Oxum, a coreógrafa Bia Barros, entre outros.



Já no esporte, um dos principais reconhecidos foi Clayton Divina, o "Clayton Grillo", ex-jogador de futebol e fundador do projeto social Centro de Oportunidade ao Talento, o COT. Ele e o vice-presidente do projeto, Wladimir Silva, foram reconhecidos pelo trabalho a frente do Centro, que oferece formação esportiva para crianças do Porto Novo e de Santa Izabel.

"Foi uma noite maravilhosa. Minha esposa Silvana e o diretor Valdeir Lemos também estavam presentes com a gente. Receber esse troféu com o nome do Zizinho, que foi um craque no futebol, é muito gratificante. O teatro municipal estava lotado. É muito bom receber homenagem em vida; depois que morrer não adianta", celebrou Clayton.

Coordenadores do COT foram reconhecidos por projeto social | Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal

Ex-jogador do Grêmio e colega de time de Ronaldo Fenômeno no início da carreira, Clayton fundou o COT há 17 anos, após encerrar a carreira no esporte profissional. Atualmente com duas unidades, a iniciativa foca em aulas esportivas para menores de 5 a 15 anos da comunidade local.



"É um trabalho árduo, que começamos há 17 anos e hoje, graças a Deus, conta com mais gente competente na diretoria, que está fazendo acontecer o projeto", celebrou o ex-jogador.

"Foi uma noite maravilhosa", comemorou ex-jogador | Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal

Além dos coordenadores do COT, outros atletas reconhecidos foram os bicampeões mundiais de jiu-jitsu Anna "Amassa Pão" e Ravi "Cavalo Doido", entre outros. A cerimônia contou, ainda, com uma apresentação da bateria da Unidos do Porto da Pedra e uma exposição, no hall, com o trabalho da artista Nabru.