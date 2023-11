Fluminense faz festa no Rio para comemorar a Libertadores

Festa oficial do Fluminense com a torcida - Foto: Divulgação

Festa oficial do Fluminense com a torcida - Foto: Divulgação

Com expectativa de 100 mil pessoas, a festa oficial entre jogadores e torcida do Fluminense começou às 9h deste domingo no Centro do Rio de Janeiro. A concentração dos tricolores se iniciou duas horas antes, na Praça XV. Milhares de torcedores se encontraram para continuar a comemoração que vem desde o sábado retrasado, 4 de novembro.

Na celebração deste domingo haverá desfile de trio elétrico com jogadores, membros da comissão técnica e até shows de Xamã e Marvilla. A previsão é de que a festa vá até 12h. As baterias das torcidas se apresentarão unidas.

O carro aberto que leva os jogadores do Fluminense sai da esquina da Rua Primeiro de Março com a Rua Buenos Aires. Ele seguirá pela Rua Primeiro de Março até a Avenida Presidente Antônio Carlos, na esquina com a Rua Araújo Porto Alegre, próximo ao prédio do TRT/RJ. O trajeto é de cerca de um quilômetro.

O forte calor marcou presença desde o início do desfile. A previsão para este domingo é de máxima de 40ºC.