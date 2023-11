Clarinetista faz apresentação gratuita de 'clássicos do choro' em Niterói

Na próxima terça-feira, 14, o clarinetista Whatson Cardozo apresenta “Uns Chorinhos pra você”, às 19h, na sala Carlos Couto, no centro de Niterói. Junto a ele, estarão Rogerio Souza, no violão, Rodrigo Pirikito, no cavaco, e Dizzy, no pandeiro, e como convidado especial, Cristiano Alves, no clarone. A entrada é gratuita.

No repertório, estarão diversos clássicos do choro, como “Sonoroso”, de K-Ximbinho, “Chorando Baixinho”, de Abel Ferreira, “É do que há”, de Luiz Americano, “Um chorinho em Aldeia”, de Severino Araújo, e outros.

"É gratificante poder reunir amigos para tocar choro, em um local tão bacana de Niterói. E, por ser daqui, fico feliz e desejo que nossos espaços culturais sejam cada vez mais ocupados por artistas da nossa cidade.", disse Whatson.

Conhecido pela sua versatilidade musical, marca que vem desde a infância, Whatson domina toda a família dos clarinetes e dos saxofones. Atua como músico convidado nas principais orquestras sinfônicas do país e também em gravações e shows para música popular brasileira. Além disso, é diretor artístico e musical do “Encontro com o Samba”. Whatson Cardozo é artista Royal Global, D'Addario Woodwinds e Silverstein Works.

SERVIÇO:

UNS CHORINHOS PRA VOCÊ COM WHATSON CARDOZO

Terça-feira, 14 de novembro de 2023 – 19h

Local: Sala Carlos Couto - Rua Quinze de Novembro, 35 - Centro

Gratuito

Classificação etária: livre