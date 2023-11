Ex-jogador Pedrinho é eleito novo presidente do Vasco

O ex-jogador Pedrinho, de 46 anos, venceu a eleição e torna-se novo presidente do Vasco da Gama. Na contagem total das urnas, Pedrinho recebeu 3372, contra 1844 votos do seu adversário, o advogado Leven Siano.

A votação ocorreu de forma online, porém os sócios tiveram a opção de votar em cabines na sede do Calabouço, no Centro do Rio de Janeiro. Nas urnas, com os votos suspensos, o novo presidente do clube recebeu 372, enquanto Leven recebeu 74.



"Quero agradecer ao Leven. A disputa foi justa e leal. Ele é muito competente, merece todo o respeito. Tudo que eu falei durante a campanha continua. Uma das minhas intenções é fazer o Vasco diferente do que vimos nos últimos anos. O objetivo e o ideal é o Vasco vencedor e campeão. É isso que vamos buscar daqui para frente", disse Pedrinho, novo presidente do Vasco.

Com o resultado, a chapa de Pedrinho terá 120 cadeiras no Conselho Deliberativo, durante que Leven Siano terá 30, com o vice.



O ex-jogador esteve presente durante o dia inteiro na Sede do Calabouço, no Centro do Rio, com uma camisa preta com o nome Hélio, em homenagem ao seu pai que era vascaíno e faleceu em 2008.



Pedrinho teve uma linda história como jogador do clube, tendo chegado com apenas 6 anos para jogar futsal. O meia participou de uma das gerações mais vitoriosas da história do Vasco, tendo conquistado inclusive a Libertadores de 1998.



O novo presidente do Vasco chegou ao poder com apoio de ex-companheiros e igualmente ídolos, Felipe e Edmundo. Os dois também integram o grupo "Sempre Vasco", sendo essa uma vitória para o grupo, que havia participado das últimas três eleições sem sucesso.