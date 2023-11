Nova derrota do Botafogo abre disputa pelo título do Brasileirão 2023

Os ares de São Januário parecem não fazer bem ao Botafogo, após a surpreendente derrota para o Vasco, na última segunda-feira, o Alvinegro voltou a dar vexame diante da sua torcida, na noite dessa quinnta-feira (9), nesse estádio, ao ser derrotado de virada por 4 a 3, após estar ganhando o Grêmio por 3 a 1.

Ao invés de comemoração, a irritação e o temor pela cada vez maior pela possível perda do título tomaram conta das arquibancadas. A equipe, que passou praticamente todo campeonato com folgada 'gordura' de até treze pontos sobre o segundo colocado, com as seguidas derrotas sofridas, viu o campeonato 'embolar' de vez.

Como fica - O Botafogo ainda segue como líder, com 59 pontos, por conta dos critérios de desempate, mas já não está sozinho. O Grêmio assume a segunda posição com a mesma pontuação, porém, com pior saldo de gols. O terceiro é o Palmeiras, também com 59, porém, com menos vitórias que os outros dois. Na quarta colocação, vem Bragantino, com 58. Faltando cinco rodadas para o término da competição, pode se dizer que tudo pode acontecer!

O jogo - A derrota do Botafogo foi parecida com o revés sofrido no jogo com o Palmeiras, com uma sofrida 'virada', com muitos gols, após construir vantagem e ter a partida praticamente ganha.



Dessa vez, o grande algoz do Alvinegro foi o atacante Luis Suárez, que anotou três gols. Diego Costa colocou o Alvinegro na frente, Everton Galdino empatou. Até Júnior Santos e Marlon Freitas colocarem o placar em vantagem por 3 a 1. Aí começou o show do "Pistoleiro" gremista, que anotou três gols para garantir a vitória.

O futuro - O Botafogo tem outro duelo direto na ponta da tabela. No domingo (12), viaja para enfrentar o Bragantino no interior de São Paulo, às 16h. No mesmo dia e horário, o Grêmio recebe o Corinthians na Arena.