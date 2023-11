Flamengo deve jogar contra time de Messi em amistoso nos EUA

O time do Flamengo deve iniciar o ano de 2024 em terras estrangeiras. A equipe da Gávea está planejando viajar aos Estados Unidos no início do ano para jogar algumas partidas de pré-temporada. Entre os prováveis oponentes do Fla está o atual clube do craque argentino Messi, o Inter Miami, que deve participar de amistoso contra o rubro-negro.

A previsão, de acordo com informações do portal "g1", é que o elenco viaje para o continente norte-americano em janeiro. A equipe planeja passar cerca de dez dias na Flórida e ainda está negociando com outros times para participarem de seus amistosos.

Outros times da América Latina podem participar da pré-temporada, segundo o portal. O argentino River Plate e o colombiano Atlético Nacional estariam entre as outras equipes em negociação com o clube. O Flamengo ainda não anunciou oficialmente a programação.

Atualmente, porém, o foco da equipe é o Campeonato Brasileiro. Na disputa contra o Palmeiras na noite da última quarta (08), o time venceu por 3 a 0 e chegou a uma distância de três pontos do atual líder do torneio, o Botafogo. Apesar disso, o clube ainda está fora do G4 e segue na quinta posição.