Vinicius Junior é eleito melhor jogador da LaLiga na temporada passada

O atacante Vinicius Junior, sexto colocado na Bola de Ouro, recebeu o prêmio de melhor jogador da LaLiga na última temporada. O atleta foi eleito pelos colegas como o craque do torneio em uma premiação da Associação de Jogadores de Futebol Espanhóis (AFE), principal sindicato dos atletas no país.

A premiação foi criada na temporada passada, sendo o brasileiro o 2° jogador a faturar o troféu. O atacante marcou 10 gols e deu nove assistências em 33 partidas. O francês Benzema, antigo companheiro de Vini, foi o primeiro ganhador do prêmio.

"Obrigado a todos os meus companheiros. Espero que possa continuar assim por muitos anos" declarou Vinicius, que não pôde comparecer à cerimônia realizada nesta segunda-feira em Madri.

Vini, atleta revelado pelo Flamengo, foi o grande destaque da equipe do Real Madrid na última temporada, quando marcou sete gols deu cinco assistências em 12 partidas pela Champions League. O clube espanhol venceu a Copa do Rei, e ficou com a segunda colocação do Campeonato Espanhol, além de cair nas semifinais da Liga dos Campeões.



O brasileiro ainda conquistou o prêmio Sócrates, dedicado a iniciativas sociais, por conta do Instituto Vini Jr.