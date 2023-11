Cristo Redentor veste camisa do Fluminense após vitória

Até o Cristo Redentor resolveu 'vestir' a camisa do Fluminense neste final de semana! O monumento mais conhecido do Rio de Janeiro recebeu uma projeção, na noite deste sábado (04), em homenagem a vitória conquistada pela equipe tricolor, que venceu a Copa Conmebol Libertadores pela primeira vez na última tarde.

A ação foi organizada pelo Núcleo Esporte e Fé do Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor, que administra o ponto turístico, em parceria com a Conmebol, com a agência Absolut Sport e com o próprio Fluminense.

É campeão! Fluminense derrota o Boca Juniors e conquista primeira Libertadores da história

A tradicional equipe das Laranjeiras conquistou a taça após vencer por 2 a 1 os rivais argentinos do Boca Juniors. A partida, que aconteceu no estádio do Maracanã, contou com dois tempos de prorrogação e gols dos atacantes Germán Cano e John Kennedy, além de um ponto marcado pelo peruano Luis Advíncula para o Boca.

