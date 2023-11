Neymar é submetido a cirurgia no joelho esquerdo

O atacante brasileiro Neymar foi submetido a uma cirurgia nesta quinta-feira (2), após sofrer a ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e machucar o menisco durante a partida entre Brasil e Uruguai pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo.

O jogador de 31 anos foi forçado a sair durante a partida disputada há duas semanas, antes que uma ressonância magnética confirmasse a extensão de suas lesões.

“A equipe do doutor Rodrigo Lasmar, chefe médico da seleção brasileira masculina de futebol, realizará a cirurgia no Hospital Mater Dei, em Belo Horizonte”, declarou a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) em nota antes da realização da operação.

Após a realização da cirurgia, o atacante brasileiro publicou uma mensagem em seu perfil nas redes sociais afirmando: “Deu tudo certo. Obrigado pelas mensagens e agora é foco na recuperação”.

Neymar se juntou à liga da Arábia Saudita em agosto por 90 milhões de euros, mas o ex-jogador do Barcelona (Espanha) e do PSG (França) jogou apenas cinco partidas porque estava lutando contra lesões musculares.

* Com informação da agência de notícias Reuters.