Vasco vence Cuiabá e segue vivo na luta contra rebaixamento na Série A

A trigésima primeira rodada da Série A foi muito boa para o Vasco, que conseguiu importante vitória por 2 a 0 sobre o Cuiabá, em jogo realizado no fim da tarde dessa quinta-feira (2), na Arena Pantanal, no Mato Grosso. O resultado dá novo fôlego para a equipe vascaína na luta para sair da zona de rebaixamento. Com a décima vitória no campeonato, o clube carioca chegou a 34 pontos na competição e ultrapassou o Goiás (32), derrotado em casa pelo Bragantino também nessa quinta-feira.

O Vasco agora é o 17º colocado e primeiro no Z-4, que além do Goiás, tem Coritiba (23) e América-MG (20), agora com grandes possibilidades de rebaixamento. Acima do Vasco estão, Cruzeiro, Santos, Bahia, todos com 37 pontos, e Internacional (39), times, que além do clube carioca, vão se envolver diretamente em uma competição 'paralela' contra o rebaixamento para a Série B em 2025.

O Vasco agora já começa a pensar no jogo contra o Botafogo, pela trigésima segunda rodada, na próxima segunda-feira (6), em São Januário. A partida tem clima de decisão, já que o Alvinegro, com 59 pontos e com um jogo a menos, precisa voltar a pontuar para tentar se distanciar de Palmeiras ((56) e Bragantino (55), agora adversários diretos pelo título nacional em 2023.

Morno no primeiro tempo, o jogo teve o Dourado como protagonista nos primeiros minutos do primeiro tempo. O time vascaíno sofria para fazer a transição para o ataque, de modo que Sebastián mal viu a cor da bola. As poucas jogadas de perigo saíram de chutes de longe de Praxedes e Clayson. Deyverson também teve boa finalização de cabeça após cruzamento de Denílson. Jogadores sentiram demais o calor.



No segundo tempo, os times voltaram com mais movimentação. O Cuiabá chegou com perigo por três vezes no início, em uma delas Denilson finalizou na trave. O Vasco respondeu e, aos 11, chegou ao gol com Pec. A partir daí, a equipe carioca recuou e o time da casa fez seu jogo no campo de ataque, com muitos lançamentos para Deyverson e tentativas de chutes à distância, mas faltou precisão para concluir. No fim, Orellano fez boa arrancada para sacramentar a vitória vascaína.