Suspeito morre após tiroteio com policiais no Paraíso, em SG

Uma troca de tiros entre policiais militares e suspeitos terminou com um acusado de tráfico um morto e outro preso, na manhã desta quinta-feira (02), no Paraíso, em São Gonçalo. Drogas e uma pistola também foram apreendidas após a ação do 7° BPM (São Gonçalo), que tinha o objetivo de remover barricadas e apurar denúncias de tráfico de drogas na região.

Segundo a Polícia, um grupo de agentes avistou homens vendendo drogas ao chegarem no local. Um dos suspeitos, que estava armado, teria recebido os oficiais com tiros, o que acabou dando iniciou a um confronto.

Após o fim dos disparos, o suspeito que supostamente iniciou o confronto foi encontrado morto. A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI) foi acionada ao local para realizar a perícia. Um outro suspeito que estava no local foi preso pelos PMs.

Com os dois, foram encontradas uma arma, dois carregadores para pistola e mais de 180 papelotes de crack. Todo o material foi apreendido e levado para a Delegacia, para onde também foi o homem preso.

De acordo com a Polícia, a ação aconteceu com base em denúncias relativas a atividade criminosa na região. Os relatos apontem, segundo a corporação, que criminosos do Morro do Feijão, ligados à facção Comando Vermelho, planejam expandir seu território de atuação criminosas.